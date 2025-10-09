高松南警察署資料 高松市の路上で交際相手の女性に暴行を加えたとして、市内の農業の男（26）が8日、傷害の疑いで逮捕されました。 警察によりますと、男は10月5日午後6時45分ごろ、高松市の路上で、交際相手の女性の左腕を強くつかんだり、引っ張ったりし、皮膚が変色するけがを負わせた疑いです。 現場近くを歩いていた通行人が「男女がもめている」と警察に連絡しました。 警察の調べに対して男は「間違いありま