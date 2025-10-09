ことし6月、北九州市小倉北区の貴金属店で発生した強盗事件で少年2人が逮捕されていたことが分かりました。強盗などの疑いで、ことし7月に逮捕されたのは、福岡県内のいずれも無職の16歳と17歳の少年です。2人はことし6月、北九州市小倉北区竪町の貴金属店に刃物を持って押し入り、金のネックレス22点、3200万円相当を奪った疑いです。2人は友人同士で、警察の調べに対し「遊ぶ金欲しさにやった」と容疑を認め、すでに少年院に送致