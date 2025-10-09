【ホビーラウンド33】 11月9日10時30分～16時30分 開催予定 会場： TRC東京流通センター第二展示場Fホール 東京都大田区平和島6-1-1 ボークスは、同社の展示とクリエイターによる即売会「ホビーラウンド33」を11月9日に開催する。会場はTRC東京流通センター第二展示場Fホール。10月19日まで前売りチケットを