紅綬褒章の伝達式岡山西警察署岡山・北区野殿東町8日 2025年6月、岡山市の旭川で溺れていた中学生を助け60代の男性が亡くなりました。人命救助に尽力した男性をたたえる褒章の伝達式が8日、岡山市で行われました。 紅綬褒章の受章者、岡山市南区福富東の坂本秀雄さん（当時69）が亡くなっているため、伝達式に妻の聖子さん（67）らが出席し、遺族追賞の銀杯などを受け取りました。 坂本さんは2025年6月、岡山市