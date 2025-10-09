DB12の最上位グレード登場アストン マーティンは、DB12の新たな最上位グレードとなる『DB12 S』を発表した。一連のアップグレードにより、最高出力は700psに強化されるなど、よりハードコアな仕様となっている。【画像】700psの高性能スポーツモデル、印象的なエアロデザイン採用【アストン マーティンDB12 Sを詳しく見る】全20枚新型DB12 Sは、ヴァンテージSやDBX Sに続き、『S』バッジを冠した高性能モデルである。Sのバッジの