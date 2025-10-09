◇MLB カブス 4-3 ブリュワーズ(日本時間9日、リグリー・フィールド)先に3勝した方が突破となる地区シリーズでここまで2連敗と崖っぷちのカブス。戦いの場を本拠地に移し戦う3戦目では、1点差の逆転勝利を収め、次戦へ望みをつなぎました。敵地で2連敗を喫していたカブスは、この日も初回から1アウト満塁のピンチを招き、犠牲フライで先制点を献上します。しかし、その裏に即座に逆転。先頭のマイケル・ブッシュ選手がソロHRを放ち