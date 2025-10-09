乾燥や紫外線など外的ストレスを受けやすい肌に、TWANYの「ローションN」「エマルジョンN」が豊かなうるおいを与え、キメを整えながらすこやかな肌へ導きます♡ 2025年10月11日発売で、化粧水は180mL 5,830円（税込）、乳液は100mL 6,930円（税込）。世代を超えて輝く肌を叶える新しい薬用スキンケアです♪ 角層深くまで浸透するローションN ローションNはⅠ～Ⅲの3タイプから選べ、さ