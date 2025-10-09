iPadで絵や字を描くために用いるappleペンシル。【写真】摩耗したペン先たち…「針供養」の様子今、SNS上ではそんなappleペンシルのペン先の消耗速度が大きな注目を集めている。「iPad買って9ヶ月なんだけど、アップルペンシルのペン先の消耗速度が周囲と比べて私だけおかしくて、泣く。ペン先もタダじゃないから戒めにアップルペンシルの墓を作ってる。いま、こう。」とその模様を紹介したのは宮土成（miyagi）さん（@g_myj_81）