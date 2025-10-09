三重県内は8日、桑名市など北部を中心に30℃以上の真夏日になりました。また、海上では台風22号の影響で波やうねりの高い状態が続く見込みです。8日の県内は、北部を中心に晴れて気温が上がりました。最高気温は桑名市で30.6℃、伊賀市で30.2℃、亀山市で30.0℃と、30℃以上の真夏日になるなど県内各地で9月上旬から中旬並となりました。一方、台風22号は三重県に雨や風の直接的な影響はありませんが、南部の外海では、9日にかけて