滋賀県で開かれている国民スポーツ大会は8日、閉会式が行われました。今大会、三重県選手団で活躍が光ったのはボウリング。成年女子団体戦の入江菜々美選手と種瀬楓華選手のペアが予選3位からの逆転で、三重県勢として6年ぶり2度目の優勝を果たしました。また、成年男子団体戦で、3位に入賞するなどボウリング競技で初の総合優勝を果たしました。ウエイトリフティングでは、成年男子67キロ級で坂典泰選手が優勝。少年男子89キロ級