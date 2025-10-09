中日は9日、佐藤龍世選手、梅津晃大投手と来季の契約を結ばないことを発表した。なお梅津晃大投手は、育成選手として再契約する予定だという。佐藤は今年6月に西武から金銭トレードで中日に加入。三塁のポジションを担う存在として期待されたが、23試合で打率.197、0本塁打、3打点と結果を残せなかった。梅津は仙台育英高・東洋大を経て2018年ドラフト2位で中日に入団。7月に「右肩関節唇形成術」を受け、今季の登板はなかっ