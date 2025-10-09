ナガノによるX発漫画『ちいかわ』のクッキングトイ「ちいかわ むちゃうまスイーツバーづくり」が、10月中旬から発売される。【写真】うさぎやモモンガもかわいく作れる！「ちいかわ むちゃうまスイーツバーづくり」詳細■6キャラクターがラインナップ今回登場する「ちいかわ むちゃうまスイーツバーづくり」は、付属のブレンダーや型トレイを使って『ちいかわ』キャラクターの形をしたアイスバー、チョコバー、グミゼリーの3