アメリカのトランプ大統領は、パレスチナ自治区ガザをめぐる和平計画について、イスラエルとイスラム組織ハマスが「第一段階」に合意し、「すべての人質がまもなく解放される」と発表しました。トランプ大統領は8日、「イスラエルとハマスが和平計画の第一段階に合意したことを誇りに思う」と投稿。ハマスが拘束している「すべての人質がまもなく解放される」とし、「イスラエルは合意したラインまで軍を撤退させる」と発表しまし