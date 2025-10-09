◇米男子ゴルフツアーベイカレント・クラシック・レクサス第1日（2025年10月9日神奈川県横浜CC＝7315ヤード、パー71）第1ラウンドが行われ、ツアー11勝の松山英樹（33＝LEXUS）は前半アウトの9ホールを2バーディー、2ボギーのイーブンパーで回った。1番はティーショットを左ラフに入れたが、グリーン奥のカラーに運び50センチに寄せてパー発進した。3番パー3ではグリーン奥からアプローチを1・5メートルに寄せたが、