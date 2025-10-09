ア・リーグの地区シリーズ第4戦が9日（日本時間）に行われて、ヤンキースは本拠地でブルージェイズと対戦して1点リードされた7回、エラーから2失点。痛恨のミスから失点を許してしまい地区シリーズ敗退となった。1勝2敗で迎えたタイガースは敵地でのマリナーズ戦で3点のビハインドを逆転して2勝2敗とし、勝負は最終戦へともつれ込んだ。連敗で崖っぷちに追い込まれていたヤンキースは前日8日、3点ビハインドの4回、A.ジャッジ（33