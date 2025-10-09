今年9月、新潟県上越市内の県道で酒気帯び運転をした疑いで27歳の男が逮捕されました。道路交通法違反（酒気帯び運転）の疑いで逮捕されたのは刈羽村に住む会社員の男(27)です。男は9月23日午前1時ごろ、上越市新光町3丁目地内の県道で、酒気を帯びた状態で普通乗用車を運転した疑いがもたれています。警察によりますと、目撃者から「不審な車両がいる」と110番通報があり、その日に男の呼気検査などを実施し、その後の捜査で証拠