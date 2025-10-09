神田古書店連盟は10月24日〜11月3日、「第65回東京名物神田古本まつり」を神田神保町古書店街で開催する。第65回東京名物神田古本まつり第65回を迎える今秋も靖国通り沿いに100台を超えるワゴンを並べ、書店と書棚に囲まれた約500mにおよぶ「本の回廊」が出現する。多種多様なジャンルの本を、それぞれの専門古書店がこの日のために用意する。開催時間は10時〜18時、最終日は17時までとなる。神田古本まつり○リラックマとのコラボ