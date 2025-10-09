中日は９日、佐藤龍世内野手と梅津晃大投手に、来季の契約を結ばないことを伝えたと発表した。佐藤龍は今年６月に、西武から金銭トレードで中日に加入。会見を行った２時間後に出場した同１７日のオリックス戦（バンテリンドーム）では、移籍後初安打＆初打点をマークした。だが、そこから状態は上がらず、今季は２３試合で打率１割９分７厘、３打点と低迷。持ち前の力強い打撃を発揮できなかった。５年間で、３度のトレードを