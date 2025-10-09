陸上男子マラソンで日本記録保持者の鈴木健吾が９日、プロランナーとしての活動を開始することを明かした。自身が代表を務める合同会社「Ｋｅｍｍｍｙ（ケミー）」を設立し、キユーピー社とスポンサー契約を締結したことも発表した。２０２１年びわ湖毎日マラソンで２時間４分５６秒の日本記録を樹立。２２年オレゴン世界陸上は代表入りしたが、新型コロナウイルスに感染し、直前で欠場した。８日には富士通陸上競技部を退部・