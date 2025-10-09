◆米大リーグ地区シリーズ第４戦ヤンキース２―５ブルージェイズ（８日・米ニューヨーク州ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）ヤンキースが８日（日本時間９日）、ブルージェイズとの地区シリーズ第４戦、２―５で敗れ１勝３敗で敗退。昨年はワールドシリーズまで駒を進めたが今季はここでジ・エンドとなった。ヤンキースはワイルドカードシリーズ第３戦にレッドソックス相手に８回５安打１２三振を奪う快投を見せた新人キ