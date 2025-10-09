俳優の草なぎ剛（51歳）が、10月8日に放送されたバラエティ番組「ホンマでっか！？TV」（フジテレビ系）に出演。明石家さんまとの共演が1番緊張すると語った。連続ドラマ「終幕のロンド -もう二度と、会えないあなたに-」（関西テレビ・フジテレビ系／10月13日スタート）に出演する草なぎ剛が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。草なぎは「僕、今日気づいたことがあるんですけど、さんまさんとテレビに出る時が1番緊張しますね