女優の関水渚（27歳）が、10月8日に放送された情報番組「よるのブランチ」（TBS系）に出演。日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」で共演する妻夫木聡に人生相談をしていたと話し、「本当に、妻夫木さんに話すと、全部解決するんです」と語った。日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」に出演する関水渚が、同じく出演する妻夫木聡、津田健次郎、安藤政信にインタビューを行った。妻夫木は関水にとって事務所の先輩でもあるそうで、関口