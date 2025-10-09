アジア株大型連休明け上海株は上昇スタート、10年ぶりに3900ポイント回復ハイテクに買い 東京時間11:17現在 香港ハンセン指数 26751.70（-77.76-0.29%） 中国上海総合指数 3907.87（+25.60+0.65%） 台湾加権指数 27438.28（+374.60+1.38%） 韓国総合株価指数 3549.21（休場） 豪ＡＳＸ２００指数 8966.20（+18.58+0.21%） アジア株はまちまち。 香港株は小幅続落。中国連休