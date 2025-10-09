高知県内は10月8日も各地で気温が上がりました。高知市では統計開始以降最高の33.2度を観測しています。県内は高気圧に覆われ良く晴れて気温が上がりました。高知市で33.2度と10月の気温としては1886年の統計開始以降最も高い気温となりました。そのほか南国市後免で32度、香美市大栃で31.5度と、こちらも10月の最高気温を更新しています。気象台によりますと、しばらくは気温が平年より高い日が続きそうだということです。