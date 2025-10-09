【新興国通貨】今日から再開のドル人民元は７．１３台前半＝中国人民元 国慶節で１日から昨日まで長期休場となっていた中国市場が今日から再開。ドル人民元は７．１３台前半推移。オフショア人民元も朝の７．１５台から７．１３台半ばまで元高となっている。連休明け上海総合のしっかりした動きなどが元買いを誘った。 対円では２１円４０銭ばさみ。昨日海外市場でドル円の上昇を受けて一時２１円４８銭を付けた。 USDC