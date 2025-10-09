プロ野球・中日は9日、佐藤龍世選手と梅津晃大投手に対し、来季の契約を結ばないことを発表しました。なお梅津投手とは育成選手として再契約することが明かされています。佐藤選手は6月15日に西武との金銭トレードで中日に移籍。移籍後初打席では犠牲フライを放ち、すぐさま得点に貢献しました。さらに同27日には勝ち越しタイムリーも記録。気迫あふれるガッツポーズに井上一樹監督も笑顔で応える姿も見られていました。しかし佐藤