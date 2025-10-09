◇MLB ブルージェイズ5-2ヤンキース(日本時間9日、ヤンキー・スタジアム)ヤンキーズがブルージェイズに2-5で敗れ地区シリーズ敗退が決まりました。ヤンキースは初回、先発のシュリトラー投手が先頭にツーベースを打たれると3番・ゲレロJr.選手にタイムリーを浴び先制を許します。1点を追う3回、ヤンキースは先頭の9番・マクマーン選手がソロホームランを放ち同点としますが5回、シュリトラー投手が先頭にレフトへのヒットを打たれ