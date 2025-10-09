ボッシュ華域ステアリングシステムズ南京支社の外観。（３月１日撮影、南京＝新華社配信）【新華社南京10月9日】中国江蘇省南京市でこのほど開催された「南京錦秋経済貿易相談会」では、シーメンスXcelerator長江デルタ科学技術イノベーションエンパワーメントセンターが設立された。同社が長江デルタ地域（上海・江蘇・浙江・安徽1市3省）に立ち上げた初めてのリアル体験・応用サービスセンターで、工業デジタル化やスマートシ