「ア・リーグ・地区シリーズ、ヤンキース２−５ブルージェイズ」（８日、ニューヨーク）前年ア・リーグ王者のヤンキースが地区シリーズで敗退。アーロン・ジャッジ外野手が１死走者無しの状況で申告敬遠されるなど、打線がふるわなかった。初回に先制を許したヤンキースは三回、マクマーンのソロで試合を振り出しに戻した。だが五回に１点を勝ち越されると、六回の攻撃ではブルージェイズが異例の奇策に出た。１死走者なし