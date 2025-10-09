「ナ・リーグ・地区シリーズ、ドジャース−フィリーズ」（８日、ロサンゼルス）ドジャースの山本由伸投手が先発マウンドに上がるも５回途中３失点で降板。悪夢の一挙３失点で自身ポストシーズン４連勝を逃した。悪夢はエドマンのソロで先制した直後の三回だ。先頭のシュワバーにカウント２ボールから高めのフォーシームを完璧に捉えられた。打たれた瞬間に山本はマウンドで絶叫。打球は右翼のテオスカーが一歩も動けず、飛距