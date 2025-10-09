お笑いコンビ・ニッポンの社長が８日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」に出演。「勝手に言いよって！」と激怒した先輩大物芸人の実名を明かした。ニッポンの社長は今年からスタートした日本テレビと読売テレビが主催する賞レース「ダブルインパクト〜漫才＆コント二刀流Ｎｏ．１決定戦〜」の第１回王者となった。オードリーの若林正恭が「扱いが変わるでしょ？優勝したら」と反響の大きさを尋ねると、辻皓平は「い