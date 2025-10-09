都市鉄道の建設着工式典会場＝9日、ベトナム・ハノイ（共同）【ハノイ共同】ベトナムの首都ハノイで9日、路線の一部に地下鉄を含む都市鉄道2号線の建設着工式典が開かれた。地元メディアによると推計の整備費用は35兆ドン（約2千億円）超で、日本政府は円借款を供与する方向で調整を進める。ハノイ中心部と新興開発地を結ぶ全長約12キロで、日本の鉄道関連技術を採用する見通しだ。伊藤直樹駐ベトナム大使は式典で将来的にはノ