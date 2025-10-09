JR大館駅の観光駅長に今年も秋田犬の「想空」が任命され、さっそくホームで利用客を出迎えました。普段はJR大館駅前にある観光施設秋田犬の里に“出勤”し、観光客を出迎えている秋田犬の「想空」。今年もJR大館駅の観光駅長に任命され9日、委嘱状が交付されました。大館市の看板犬も務めている「想空」。2年続けて“大役”を担います。さっそくJR大館駅のホームに移動し、特急列車を降りた利用客を出迎えました。JR秋