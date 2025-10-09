【OVA逮捕しちゃうぞBlu-ray Disc（特装限定版）】 2026年1月28日発売 価格：9,680円 【拡大画像へ】 バンダイナムコフィルムワークスは、「逮捕しちゃうぞ」のアニメ化30周年を記念して「OVA逮捕しちゃうぞBlu-ray Disc（特装限定版）」を2026年1月28日に発売する。価格は9,680円。 本作は、OVA「逮捕しちゃうぞ」の新規マスターによる高画質のBlu-ra