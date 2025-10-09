10代の女性にみだらな行為をしたとして、男鹿地区消防一部事務組合の23歳の男性消防士が逮捕されました。容疑を一部否認しているということです。不同意性交の疑いで逮捕されたのは、男鹿地区消防一部事務組合に所属し、現在大潟分署で消防士を務める髙桑駿容疑者23歳です。能代警察署の調べによりますと、髙桑容疑者は今年4月24日、県の北部の宿泊施設で、10代の女性にみだらな行為をした疑いがもたれています。ƌ