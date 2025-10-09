・安川電が１０％超の上昇で４０００円大台突破、米エヌビディアとのＡＩロボティクス協業に思惑 ・ＦＦＲＩ大幅高５連騰で１０年ぶり高値更新、高市トレード象徴株の一角で踏み上げ相場の思惑 ・マニーはマド開け急伸、２６年８月期営業最高益・増配予想 ・キオクシアは３日ぶり急反発、「第１０世代ＮＡＮＤを来年量産」と報じられる ・ナノＭＲＮＡがＳ高、投資事業への参入とホールディングス体制への移