マニー＝マド開け急伸。８日取引終了後、２６年８月期連結業績予想について売上高を前期比９．４％増の３２８億円、営業利益を同１２．３％増の９２億円と発表した。営業利益は２期ぶりの増加で過去最高益を更新する見通し。配当予想も前期比２円増の４１円とした。これを好感した買いが集まっている。白内障手術などに使う眼科ナイフや手術用縫合針・縫合糸の販売増、前期に自主回収に伴う影響があったデンタル関連製品の