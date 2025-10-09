コメダは10月16日、「ドデカメンチバーガー」(890円〜960円)と「ドデカチーズメンチバーガー」(970円〜1,040円)を全国のコメダ珈琲店で発売する。「ドデカメンチバーガー」(890円〜960円)、「ドデカチーズメンチバーガー」(970円〜1,040円)ドデカメンチバーガーは、存在感を放つ"ドデカメンチ"を濃厚ソースとシャキシャキのキャベツと組み合わせ、バンズで挟んだ一品。ドデカメンチは、大きなコメダのバンズからもはみ出るほどのボ