総合格闘家の久保優太が8日、自身のYouTubeチャンネルを更新。総合格闘家で大晦日大会での復帰戦が有力視される平本蓮から「流石に復帰戦は落選たこ焼きくらいにさせといてください」とXで“対戦要求”されたことを受け、自身の意向を語った。 ■復帰戦には前向きも、治療は継続中と明かす 久保は7月の参議院選挙に日本維新の会から比例代表として出馬し落選。投票日前日に「落選した場合、リングを降りる覚悟です」と選挙にか