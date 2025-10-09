タレントの菊地亜美（35）が9日、都内で行われた「値段のない豆腐屋さん」開店イベント「値段のない豆腐屋さん〜みんなが納得の『フェアな値段』を考えよう〜」に出席した。この日は、胸元のリボンが印象的な真っ白のワンピース姿で登場。イベントにちなみ「豆腐屋さんなので白にしてみました」とこだわりを明かし、司会を驚かせた。私生活では、5歳の長女と7カ月の次女のママ。豆腐は「日常的に使う」といい、普段のレパー