中日は9日、佐藤龍世内野手（28）、梅津晃大投手（28）と来季の契約を結ばないことを発表した。梅津は育成選手として再契約する予定。佐藤は今年6月に西武から金銭トレードで中日に加入。得点力アップを期待されたが、23試合で打率・197、3打点だった。西武では昨年4番を務めるなど、自己最多93試合に出場し打率・244、7本塁打、34打点。今季も主力級として期待されていたが、開幕前に寝坊によるペナルティで3軍に降格させら