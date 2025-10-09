9日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数603、値下がり銘柄数714と、値下がりが優勢だった。 個別ではテクニスコ、助川電気工業がストップ高。コロンビア・ワークス、アズパートナーズ、日本ドライケミカル、鳥越製粉、塩水港精糖など35銘柄は年初来高値を更新。ハーモニック・ドライブ・システムズ、アサカ理研、河西工業、トップカルチャー、日本精鉱は値上がり率上位に買