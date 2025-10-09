9日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ11807849.2 40460 ２. 日経Ｄインバ 1626346.06552 ３. 楽天Ｗブル955140.2 47960 ４. 日経ベア２9234 3.3 160.7