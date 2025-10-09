千葉県八千代市で、自転車に乗っていた小学生くらいの男の子が別の自転車とすれ違った際に転倒し、大型トラックにひかれて死亡しました。【映像】事故現場の様子10月8日午後4時すぎ、八千代市大和田新田の県道で「トラックと自転車がぶつかる事故」と119番通報がありました。警察によりますと、自転車で歩道を走っていた小学校高学年くらいの男の子が、男子高校生が乗っていたとみられる別の自転車とすれ違った際に、バラン