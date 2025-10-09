中日は９日、佐藤龍世内野手（２８）、梅津晃大投手（２８）と来季の契約を結ばないことを発表した。７月に右肩の手術を行った梅津とは育成選手として再契約する。この日、球団事務所を訪れた佐藤は「昨日連絡が来ました。（中日に来て）３か月から４か月。思った成績も出せなかったので、ちょっと悔しいなという気持ちもあります」とコメント。中日での思い出については「移籍してきて初日（６月１７日）のオリックス戦ですぐ