“市街地周辺”でのクマの目撃情報が相次いでいます。秋田県内で散歩中の女性がクマに襲われけがをしたほか、岩手県内の山林ではクマに襲われた可能性のある遺体が見つかりました。専門家は「これからの季節はさらなる注意が必要だ」と呼びかけています。【写真を見る】散歩中の女性がクマに襲われる瞬間歩道を歩く女性にクマが猛スピードで飛びかかり…市街地でクマの目撃相次ぐ8日朝、秋田県大仙市で撮影された映像には、歩道を