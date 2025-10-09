年明けに発生したアメリカ・ロサンゼルスの大火災で、海沿いの住宅街を延焼させたとして、29歳の男が逮捕されました。【映像】アメリカ・ロサンゼルスの大火災ジョナサン・リンダークネヒト容疑者（29）は、去年の大みそかの深夜、パシフィック・パリセーズにある高台の森林で、悪意をもって放火した疑いがもたれています。この火災は年明けに再燃し、海沿いの街マリブにも燃え広がり、合わせて95平方kmが焼けました。12人が死