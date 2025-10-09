Synologyが2025年10月8日に、NAS向けOSであるDiskStation Manager(DSM)のバージョン7.3をリリースしました。このアップデートでストレージの効率化やセキュリティの強化、AIを活用したコラボレーション機能などの追加が行われたほか、これまで物議を醸していたサードパーティー製ストレージに対する互換性ポリシーが一部撤回され、特定モデルの利用制限が緩和されています。Synology® Releases DiskStation Manager 7.3, Brin