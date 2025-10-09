女優の宇佐美えりの髪の毛の長さがついに１００センチを超えたことが明らかになった。１メートルに及ぶ毛量は圧巻の一語。そもそもなぜ伸ばすようになったのか。ケアはどのぐらい大変なのか。日常生活に支障は…このほど来社した本人を直撃した。――伸ばしたきっかけは宇佐美寄付に参加してみたくて、ヘアドネーション（病気や事故によって頭髪を失った子供たちのウィッグ用のために髪の毛を寄付すること）をしようと。そ