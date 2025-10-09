カブスの鈴木誠也外野手（３１）は８日（日本時間９日）に本拠地シカゴでのナ・リーグ地区シリーズ（ＮＬＤＳ＝５回戦制）第３戦に「４番・右翼」で出場し、４打数１安打だった。チームは４―３で逃げ切り、対戦成績を１勝２敗とした。初回、先発タイヨンがいきなり一死満塁のピンチを招き、フリリックの犠飛で１点を先制された。しかし、直後に先頭ブッシュが右翼へソロを放ち同点に追いつくと、２番ホーナーが中前打、３番タ